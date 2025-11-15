Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.565,74 %-0,59
        DOLAR 42,2668 %-0,01
        EURO 49,1330 %-0,23
        GRAM ALTIN 5.551,47 %-1,86
        FAİZ 40,24 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 68,85 %-3,15
        BITCOIN 96.192,00 %1,28
        GBP/TRY 55,6866 %-0,25
        EUR/USD 1,1621 %-0,10
        BRENT 64,39 %2,19
        ÇEYREK ALTIN 9.076,65 %-1,86
        Haberler Ekonomi Para TEFAS'ta TL nakit yükümlülük yerine getirme saati uzatıldı - Para Haberleri

        TEFAS'ta TL nakit yükümlülük yerine getirme saati uzatıldı

        Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinin 15.00'ten 16.00'ya uzatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 10:45 Güncelleme: 15.11.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEFAS'ta TL nakit yükümlülük yerine getirme saati uzatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Takasbank'tan yapılan açıklamada, TEFAS'ta son dönemde işlem gören fon sayısı ve yatırımcı sayısındaki gelişime bağlı olarak, gerçekleşen işlem hacimlerinde ve talimat sayılarında önemli artış meydana geldiği kaydedildi.

        Açıklamada, bu kapsamda, Platforma üye kuruluşlardan gelen talepler ve diğer organize piyasaların kapanış ve takas saatleri dikkate alınarak, TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinin 15.00'ten 16.00'ya uzatıldığı belirtildi.

        Halihazırda uygulanmakta olan "aynı gün valörlü işlemlere ait talimat kabul son saati" (13.30) ve alım/satım işlemlerine ilişkin "netleştirme saati"nde (14.00) bir değişikliğe gidilmediği ifade edilen açıklamada, ilgili işlem saatlerinde bir değişiklik yapılması halinde tekrar bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

        Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, düzenlemeye ilişkin, yatırımcı işlemlerindeki yoğunluğun sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde yönetilmesinin öncelikleri olduğunun altını çizerek, "Piyasa işleyişini desteklemek ve operasyonel süreçlerde oluşabilecek sıkışıklıkları gidermek amacıyla TL nakit yükümlülüğü saatinde revizyona gittik. Tüm paydaşlarımıza daha etkin bir hizmet sunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den