TEHDİT ETTİLER! Sağlık çalışanlarına bir saldırı daha! - Haberler

Sağlık çalışanlarına bir saldırı daha! 0:00 / 0:00

AA

Hastanenin yoğun bakım servisinde yaklaşık bir aydır Kovid-19 nedeniyle yatan bir hasta, bu sabah vefat etti. Ölüm haberi üzerine hastaneye gelen hasta yakınları, yoğun bakım servisinde görevli doktor ve sağlık personeline tepki gösterdi.

AA'nın haberine göre, sağlık çalışanlarına küfür ve hakaretler eden hasta yakınları, kapıları tekmeledi. Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasta yakınlarını binadan çıkardı. Çevik kuvvet ekipleri de bir zırhlı araçla hastane dışında önlem aldı.

Hastane içinde yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.