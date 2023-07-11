Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!

        Hava durumumuzda gündem yüksek sıcaklıklar ve yaklaşan sıcak hava dalgası. Perşembe ve cuma bu yılın şimdiye kadarki en sıcak havasına hazır olalım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı...

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 11.07.2023 - 16:49
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz, sellerin içinden çıkıyor. Bölgede yarın Samsun Kastamonu ve biraz da Karabük'te yağmur geçişleri görülebilir. Yeni bir sel yaratacak şiddette yağış beklenmiyor.

        Hava durumumuzda gündem yüksek sıcaklıklar ve yaklaşan sıcak hava dalgası. Perşembe ve cuma bu yılın şimdiye kadarki en sıcak (ve bunaltıcı) havasına hazır olalım.

        Öğle saatlerini gölge alanlarda geçirmek, günde 2 litre civarı su içmek, açık havada bunaltıcılığı azaltması adına rahat ve açık renkli giysiler tercih etmek, orta yaşlılara ve çocuklara (Ve tabii kendimize) fazladan dikkat etmek, saat 11 ila 16 arasında güneş altında bulunmamak, ormanları korumak, temiz bırakmak, ateş yakmamak gibi önlemlerle bu sıcak hava dalgasının "tepe noktası" olan o 3 güne (13-14-15 Temmuz) hazırlıklı girebiliriz.

        REKLAM

        Orman yangını riski bugünlerden itibaren kırmızı seviyeye yükseliyor, bu sıcaklar "kuru sıcak". Akdeniz ve Ege yamaçlarında yüzde 20 ila yüzde 30 gibi bir bağıl nemden söz ediyoruz. Hani üstüne basınca çıtır çıtır esneme-kırılma sesleri duyduğumuz otlar, yapraklar, sararmış çimenler işte bu meteorolojik koşullarda yangına çok müsait hale geliyor. Tarih olarak temmuz ortası ilk sıcak hava dalgamıza girdiğimiz için aslında şanslı sayılırız, daha önce de bir tane geçirebilirdik.

        İspanya-Fransa ve yakın çevresi son 1.5 aydır kavruluyor, sıra Yunanistan ile Türkiye'ye geliyor. Bu sırada dünyanın dört bir yanında canlı yaşamını olumsuz etkileyen afetler yaşanıyor. İspanya, bugünlerde bizim gireceğimiz yazın kavurucu sıcaklarına mayıs sonlarında merhaba demişti. Ülkenin iç ve güney kesimlerinde büyük bir tarım krizi yaşanıyor, kuraklık neredeyse İspanya'nın yarısını sarmış durumda.

        REKLAM

        Büyük kuraklıkların Akdeniz'in batısında süreceği, gelecek yıllarda aslında Türkiye'yi de içine alan Doğu Akdeniz havzasının daha da sıcak yazlar geçireceği yönünde senaryolar vadesi gelince gerçekleşmeye başladı.

        Dünya'nın içinde bulunduğu duruma hiç de iyi gelmeyecek bir doğa fenomeni, El Nino gelişiyor. Etkisini 2024 yılı genelinde (Ve 2025'de) daha iyi anlayacağımız, bugün Güney Amerika okyanuslarında ısınmayı sürdüren okyanus suyuyla ilgili büyük bir kaygı gelişiyor. Ancak Türkiye'yi etkisine alacak sıcak hava dalgası ile El Nino konusu henüz pek ilişkili değil, Kuzey Afrika üzerinden ilerleyen (Meteorolojide izobarik sırt boyunca) sıcaklar buraya ulaştığında gölgeler bile 40-42°C olunca kaçacak gölge alan arayacağız. Şimdiden sıcaklara hazırlıklı olalım, öğle güneşi altında açık alanda plan yapmamaya çalışalım.

        #haberler
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Tartıştığı kuryeyi aracın kaputunda sürükledi!
        Tartıştığı kuryeyi aracın kaputunda sürükledi!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Kayıp Meral Polat davasında beraat kararı bozuldu!
        Kayıp Meral Polat davasında beraat kararı bozuldu!
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        7'nci yıl kutlaması
        7'nci yıl kutlaması