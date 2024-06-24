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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da bir kadın ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Genç kadın evinde ölü bulundu

        Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki kadın, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:59
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        Tekirdağ'da bir kadın ölü bulundu
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        Tekirdağ'daki olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 50. Sokakta bulunan Çınar Sitesi 5. Blok’un 9. katında meydana geldi. Apartmanın 9. Katında yaşayan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi’yi 10 gündür arayan site yöneticisi kendisine ulaşamadı.

        Durum site sakinleri tarafından 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısının arkadan kilitli olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapı sonrası 10 gündür haber alınamayan Bahar Çiftçi evinde ölü olarak bulundu.

        Ev içerisinde yerinde yapılan incelemelerin arından Bahar Çiftçi’nin cesedi otopsiye kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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