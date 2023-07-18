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        AFAD Başkanı Sezer'den Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin açıklama

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah daha hızlı bir şekilde mesafe alınır" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 06:49
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        Tekirdağ'da orman yangını: AFAD Başkanı Sezer'den açıklama
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        AFAD Başkanı Yunus Sezer, Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin, "Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın (bugün) daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum." dedi.

        AA'nın haberine göre; Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bölgede incelemede bulunan Sezer, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile görüştü.

        "YANGIN, ENERJİSİNİ KAYBETMİŞ DURUMDA"

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde farklı illerde yangınların olduğunu söyledi.

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        Hatay'daki yangının ardından Tekirdağ'a geldiğini kaydeden Sezer, "Hatay'da, Çanakkale'de ve Mersin'de malum yoğun bir yangın var. Çok şükür Hatay'daki yangını iki günlük yoğun çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına aldık. Buradaki yangın, tabii ki büyük bir yangındı, bizleri korkuttu. Oradan buraya geldik." ifadelerini kullandı.

        Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların konuyu yakından takip ettiğini belirterek, "Hem buradaki yerel imkanları hem de çevre illerdeki araç gereç imkanlarını kullandık. İstanbul ve diğer çevre illerden buraya takviyeler yapıldı. Hava araçları da söndürmeye katıldı. 2 uçak, 2 helikopter Çanakkale'deki yangına rağmen buraya takviye olarak geldiler. Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın (bugün) daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum. Geçmiş olsun." diye konuştu.

        MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin de dahil olduğu 554 personel ve 113 araç ile müdahale ediliyor.

        #Son dakika haberler
        #Tekirdağ
        #AFAD
        #haberler
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