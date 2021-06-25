Tekirdağ'da sağanak dehşeti: 2 çocuk öldü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, Ergene ilçesinde bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlığının yakınından geçen dere yatağında meydana geldi. Bölgede sağanak sonrası derenin taşmasıyla Barış Önder ile Mustafa Aslan, suya kapıldı.

DHA'nın haberine göre, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Barış Önder ile Mustafa Aslan, dere içerisinde baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı çocuklar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumları ağır olan çocuklar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.