Silahlı kavgada ölen Sedanur'un çocukları, devlet korumasına alınacak TEKİRDAĞ'da,iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 7 aylık hamile Sedanur Güven'in (22) ameliyatla alınan kız bebeği ve diğer kızı ile kocasının daha önceki evliliğinden olan 2 çocuk devlet korumasına alınacak.

TEKİRDAĞ'da,iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 7 aylık hamile Sedanur Güven'in (22) ameliyatla alınan kız bebeği ve diğer kızı ile kocasının daha önceki evliliğinden olan 2 çocuk devlet korumasına alınacak.

Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde at arabasıyla getirdikleri odunların indirilmesi sırasında, iki aile arasında önceki akşam tartışma çıktı. S.C., Şahin Demirdöven'e (17) tokat attı. Demirdöven de evinden aldığı pompalı tüfekle S.C.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla vurulan S.C., omzundan yaralandı. Saçmaların bir kısmı da gürültüyü duyunca evinin önüne çıkan 1 çocuk annesi, 7 aylık hamile Sedanur Güven'in boynuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Güven, çevredekiler tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güven, hastanede hayatını kaybetti ancak karnındaki kız bebek operasyonla alındı. Özel hastaneye sevk edilen bebek, kuvöze koyuldu.

Olayın ardından kaçan Demirdöven, Saray ilçesinde saklandığı evde yakalandı. İfadesinde odun taşıma nedeniyle tartışma çıktığını, bu sırada S.C.'nin kendisine tokat attığını belirterek, "Ben de kızdım. Gittim, evden tüfeği aldım ve ateş ettim, korkup kaçtım. Benim kadının vurulduğundan bile haberim yok" diyen Şahin Demirdöven tutuklandı.

BEBEĞE SEDANUR'UN ADINI VERDİLER

Sedanur Güven, dün ilçede toprağa verildi. Güven'in operasyonla alınan ve ailesinin, annesi Sedanur'un adını verdiği bebeğin tedavisi ise kuvözde sürüyor.

Çerkezköy Kaymakamlığı, ölen Sedanur Güven'in 2 çocuğu ile eşi Can Güven'in önceki evliliğinden olan 2 çocuğunun koruma tedbirlerine ilişkin çalışma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "30 Ekim 2023 saat 18.30 sıralarında, ilçemiz Bağlık Mahallesi'nde meydana gelen ve Sedanur Güven isimli vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan olayın faili yakalanmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Merhumenin 2021 doğumlu çocuğu, olaydan sonra sezaryenle dünyaya gelen bebeği ve eşinin önceki evliliğinden olan iki çocuğu ile ilgili, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, alınacak tedbirlere ilişkin çalışma başlatılmış, ayrıca Sosyal Ekonomik Destek tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz" denildi.