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        Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısının ardından Tekirdağ ve ilçelerinde sağanak ile dolu yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:14 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:15
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        Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısının ardından Tekirdağ ve ilçelerinde sağanak ile dolu yağışı etkili oldu.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan) bu sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı. Tekirdağ'da sabah saatlerinde sağanak ile yer yer dolu yağışı etkili oldu. İl merkezinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu il merkezinde yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Çorlu ve Şarköy ilçelerinde de yağmurla birlikte dolu yağdı. Çorlu'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlar ve otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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