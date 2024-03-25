Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 7 derece olduğu Demirköy'de de yağışın gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla etkili oluyor.

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