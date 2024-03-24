Tekirdağ'da asayiş
Şarköy ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Şarköy ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ç.S'nin Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri R.A'yı durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
- Uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.C.T. ve E.C'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
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