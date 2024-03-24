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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:26 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:26
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ç.S'nin Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İş yeri sahibi gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri R.A'yı durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.C.T. ve E.C'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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