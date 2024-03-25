Çorluspor 1947, Uzunköprüspor'ü 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Çorluspor 1947, kendi sahasında Uzunköprüspor ile karşılaştı.

Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım, karşılaşmayı bulduğu 2 gol ile kazandı.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine, takımın yükselişe devam ettiğini söyledi.

Zor bir müsabakadan daha 3 puan ile ayrılmayı başardıklarını belirten Gümüş, "Kendi sahamızda bulduğumuz 2 gol ve net skor ile 3 puanı almayı bildik. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Tribünleri doldurarak desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.