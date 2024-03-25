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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorluspor 1947, Uzunköprüspor'ü 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:34 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:34
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorluspor 1947, Uzunköprüspor'ü 2-0 mağlup etti.

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Çorluspor 1947, kendi sahasında Uzunköprüspor ile karşılaştı.

        Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım, karşılaşmayı bulduğu 2 gol ile kazandı.

        Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine, takımın yükselişe devam ettiğini söyledi.

        Zor bir müsabakadan daha 3 puan ile ayrılmayı başardıklarını belirten Gümüş, "Kendi sahamızda bulduğumuz 2 gol ve net skor ile 3 puanı almayı bildik. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Tribünleri doldurarak desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.

        - Ergene'de cimnastik müsabakaları düzenlendi

        Ritmik Cimnastik il birinciliği müsabakaları Ergene'de gerçekleşti.

        Tekirdağ Okul Sporları faaliyetleri kapsamında, ritmik cimnastik müsabakaları Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

        Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı tarafından verildi.

        Doğramacı, müsabakalarda başarılı olan öğrencilerin, Türkiye Şampiyonasında Tekirdağ’ı temsil edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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