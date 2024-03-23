Tekirdağ'da asayiş

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu bebek, Cemaliye Mahallesinde oturdukları 3. kattaki dairenin penceresinden birinci kattaki tenteye de çarparak aşağıya düştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

İş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir demir doğrama atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çorlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.