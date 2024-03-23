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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:25
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir demir doğrama atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında dumandan etkilenen 4 kişi, Çorlu Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

        - Üçüncü kattan düşen bebek hafif yaralandı

        Çorlu'da üçüncü kattan düşen 2 yaşındaki bebek hafif yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu bebek, Cemaliye Mahallesinde oturdukları 3. kattaki dairenin penceresinden birinci kattaki tenteye de çarparak aşağıya düştü.

        Hafif yaralanan bebek, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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