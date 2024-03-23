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        Tekirdağ'da 340 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde 340 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:27
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        Tekirdağ'da 340 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde 340 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda, ilçelerde belirlenen 3 evde arama yaptı. Aramada 340 bin makaron, 50 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinası ve 4 kompresör ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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