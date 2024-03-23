Tekirdağ'da 340 bin makaron ele geçirildi

Ekipler bu kapsamda, ilçelerde belirlenen 3 evde arama yaptı. Aramada 340 bin makaron, 50 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinası ve 4 kompresör ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde 340 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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