Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, rölyef kursunda eğitim alan 15 kursiyerin hazırladığı ele emeği eserler yer aldı.

Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Ersöz, açılışta yaptığı konuşmada, kursiyerlerin eserlerini hem sergilendiğini hem de burada satılacağını söyledi.

Rölyef kursu eğitmeni Yeşim Gülhan da kursiyerlerin güzel çalışmalar ortaya çıkarttığını aktardı.

Açılışa Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

- Ergene'de aileler tenis kortunda bir araya geliyor Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü, "Aileler Kortta Buluşuyor" projesi başlattı. Proje kapsamında, aile bağlarının güçlenmesi, spor alışkanlığının benimsenmesi ve aile üyelerinin birlikte daha fazla zaman geçirebilmesi için ailelere yönelik etkinlik düzenleniyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı,AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde bir ilke imza attıklarını ve aileleri tenis kortunda bir araya getirdiklerini söyledi.