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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:46
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        Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

        İlçedeki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, rölyef kursunda eğitim alan 15 kursiyerin hazırladığı ele emeği eserler yer aldı.

        Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Ersöz, açılışta yaptığı konuşmada, kursiyerlerin eserlerini hem sergilendiğini hem de burada satılacağını söyledi.

        Rölyef kursu eğitmeni Yeşim Gülhan da kursiyerlerin güzel çalışmalar ortaya çıkarttığını aktardı.

        Açılışa Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

        - Ergene'de aileler tenis kortunda bir araya geliyor

        Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü, "Aileler Kortta Buluşuyor" projesi başlattı.

        Proje kapsamında, aile bağlarının güçlenmesi, spor alışkanlığının benimsenmesi ve aile üyelerinin birlikte daha fazla zaman geçirebilmesi için ailelere yönelik etkinlik düzenleniyor.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı,AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde bir ilke imza attıklarını ve aileleri tenis kortunda bir araya getirdiklerini söyledi.

        Doğramacı, projeyle aile içi bağları güçlendirmek, ailelerin spor yapma alışkanlığı kazanmalarına ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Amacımız, aileleri beraber spor alanlarına çekmek, sağlıklı ve iletişimi güçlü bireylerden oluşan ailelerin var olacağını ve her yaşta bireylerin spor yapmasıyla daha sağlıklı ve güçlü bir toplumu oluşturacağımızı göstermek. Bazen aynı aile üyelerini bazen de komşu aileleri tenis kortunda bir araya getiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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