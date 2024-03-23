Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evinde 432 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evinde 432 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Saray ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda ekipler, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 432 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Evde bulunan O.D ve F.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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