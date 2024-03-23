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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 41 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 105 şüpheliden 41'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:20
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 41 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 105 şüpheliden 41'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler kasten adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma olaylarına karıştığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 105 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 64'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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