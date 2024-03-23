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        Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 323 bin 720 makaron ve 3 sigara dolum makinesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:05
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        Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ve Saray ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 323 bin 720 makaron ve 3 sigara dolum makinesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çorlu ve Saray ilçelerinde kaçak sigara dolumu yapılarak, piyasaya sürüldüğü belirlendi. Polisin 4 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda, 319 bin 720’si dolu olmak üzere 323 bin 720 makaron, 3 sigara dolum makinesi, 4 kompresör ve 40 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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