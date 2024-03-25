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        Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:28 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:28
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        Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı.

        Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken su belediye ekiplerince temizlendi.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede yağışın aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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