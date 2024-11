Bakan Kacır: Türkiye, bugün dünyanın en zengin ülkelerine makine ihracatı yapıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Makine sektöründe ihracatımızı yıllık 2 milyar 100 milyon dolardan, şimdi 25,3 milyar dolara yükselttik. 2024'te de bu seviyeyi koruyacağımıza biraz da üzerine çıkabileceğimize yürekten inanıyorum. Türkiye, bugün dünyanın en zengin, en gelişmiş kabul edilen ülkelerine makine ihracatı yapabilen bir ülkedir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Makine İmalatçıları Birliği'nin düzenlediği Makine Sektör Toplantısı'na katıldı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tesiste düzenlenen toplantıya Bakan Kacır'ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Kacır, fabrika yapan makine sektörününün her zaman en stratejik sektörlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Attığımız her adımda uygulamaya aldığımız her politikada bu önemi her daim dikkate almaya gayret gösteriyoruz. Hep birlikte milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara yükselttik. Türkiye ekonomisi satın alma gücü paritesine göre dünyada 18'inci sıradan, 11'inci sıraya tırmandık. Bütün bu süreçte sanayimizin başat aktör olmasını da hep birlikte sağladık. Sizin alın terinizle, sizin akıl terinizle, sizin müteşebbis ruhunuzla Türk sanayisi, bugün ihracatın lokomotifi oldu. Yıllık 36 milyar dolar düzeyinden 262 milyar dolar düzeyine yükselen ihracatımızın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Bütün bu başarı hikayesinde elbette hep birlikte attığımız adımların, planlı sanayileşme yaklaşımlarının da çok önemli bir rolü oldu. OSB'lerimizin sayısını 191'den 362'ye, OSB'lerimizde üretim faaliyetini sürdürdüğümüz sanayi alanlarının sayısını 11'den, 58 bine, OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine, toplam sanayi istihdamımızı 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine hep birlikte yükselttik" dedi.