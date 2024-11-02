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        Tekirdağ'da 375 bin makaron ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 375 bin 200 makaron ile tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:40
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        Tekirdağ'da 375 bin makaron ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ’ınÇorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 375 bin 200 makaron ile tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Çorlu ilçesinde belirlenen adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda; 335 bin 200'ü dolu olmak üzere 375 bin 200 makaron ile 380 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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