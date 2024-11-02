Tekirdağ'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
B.Ç'nin kullandığı otomobil ile C.B'nin kullandığı otobüs Aşağısevindikli Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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