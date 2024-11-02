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        Tekirdağ'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:39
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        Tekirdağ'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        B.Ç'nin kullandığı otomobil ile C.B'nin kullandığı otobüs Aşağısevindikli Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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