Tekirdağ'da Eğitim ve Sağlık Yatırımları Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

Tekirdağ'da Eğitim ve Sağlık Yatırımları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantıda sağlık ve eğitim yatırımları görüşüldü.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yatırımları ve çalışmalarıyla ilgili yetkililer bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Kaan Peker, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, kaymakamlar, ilçe sağlık ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.