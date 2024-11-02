Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Otomobilde yapılan aramada, 600 elektronik sigara likidi ve 100 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerinde bir otomobili durdurdu.

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