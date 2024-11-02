Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da kaçak elektronik sigara likidi ve bandrolsüz tütün ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da kaçak elektronik sigara likidi ve bandrolsüz tütün ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 600 elektronik sigara likidi ve 100 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Şüphelilere adli işlem uygulandı.
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