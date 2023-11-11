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        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:32
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        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, örgüt bünyesinde faaliyette bulunduğu belirlenen F.H'nin Çerkezköy'de yaşadığını tespit etti.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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