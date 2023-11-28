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        Tekirdağ'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 22:37 Güncelleme: 28.11.2023 - 22:40
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        Tekirdağ'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 59 ADV 790 otomobile motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.

        Araçta bulunan İ.Ö, E.D. ve C.D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan otomobil sürücüsünün olay sonrası kaçtığı belirlendi.

        Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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