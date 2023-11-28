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        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:20
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        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi (2)
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        TEKİRDAĞSAHİLİNİSU BASTI

        Tekirdağ'da öğle saatlerinde başlayan lodos akşam saatlerinde etkisini daha da artırdı. Marmara Denizi'ndeki dev dalgaların oluşmasıyla birlikte sular sahili kapladı. Denizin taşmasıyla birlikte Süleymanpaşa ilçesi sahilindeki dolgu alanında yürüyüş yolu ile bazı işletmeler sular altında kaldı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, polis ekipleri de vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Lodosun gece boyunca yer yer etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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