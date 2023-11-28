Şarköy sahilinde erkek cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİBELİRLENDİ

Tekirdağ'ınŞarköy ilçesinde sahilde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada cesedin Özbey Bağlaroğlu'na ait olduğu belirlendi. Bağlaroğlu'nun Almanya'dan emekli olduktan sonra ilçede yalnız yaşadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.