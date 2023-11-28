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        Şarköy sahilinde erkek cesedi bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:10
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        Şarköy sahilinde erkek cesedi bulundu (2)
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        KİMLİĞİBELİRLENDİ

        Tekirdağ'ınŞarköy ilçesinde sahilde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada cesedin Özbey Bağlaroğlu'na ait olduğu belirlendi. Bağlaroğlu'nun Almanya'dan emekli olduktan sonra ilçede yalnız yaşadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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