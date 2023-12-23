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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:18
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Ortacami Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 92 gram esrar, 65 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 59 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Evdeki B.K. ve B.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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