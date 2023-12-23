Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Ortacami Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 92 gram esrar, 65 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 59 tabanca fişeği ele geçirdi.
Evdeki B.K. ve B.S. gözaltına alındı.
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