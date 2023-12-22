Tekirdağ'da 'tapuda rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama
TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet almak', 'taşınmazlar üzerinde usulsüz işlem yapmak', 'icra işlemlerine müdahale' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese baskın yaptı. 4'ü kamu görevlisi, 4'ü emlakçı olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, flaş bellek, dizüstü bilgisayar, ajandalar, 8 cep telefonu, ruhsatsız 3 tabanca, 22 mermi, 5 şarjör, 307 şişe kaçak içki ve 30 litre etil alkol ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Muratlı ilçesinde adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden memurlar E.K. ve M.A. ile emlakçılar S.D.K. ve G.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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