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        Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki yolcunun yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:50
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        Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki yolcunun yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        U.E.D'nin (16) kullandığı 06 ECA 690 plakalı motosiklet ile H.Ç. idaresindeki 59 J 0070 plakalı minibüs, Gazi Hasan Paşa Caddesi'nde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki M.S. (16) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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