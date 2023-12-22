Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki yolcunun yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

U.E.D'nin (16) kullandığı 06 ECA 690 plakalı motosiklet ile H.Ç. idaresindeki 59 J 0070 plakalı minibüs, Gazi Hasan Paşa Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki M.S. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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