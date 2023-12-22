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        Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:09
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        Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendiklerini T.K'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 78 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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