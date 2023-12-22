Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendiklerini T.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 78 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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