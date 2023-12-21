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        Tekirdağ merkezli 3 ildeki "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:20
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        Tekirdağ merkezli 3 ildeki "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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        Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        Dün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere yapılan baskında, 4 kamu görevlisi ile 4 emlakçı gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 307 şişe kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 cep telefonu, flash bellek, dizüstü bilgisayar ve ajanda ele geçirilmişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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