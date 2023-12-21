"Vatan şairi" Namık Kemal'in evi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor Türk Edebiyatı'nın "Vatan şairi" Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyaların yer aldığı Namık Kemal Evi, öğrenciler ve turistlerin beğenisini kazanıyor.

Türk Edebiyatı'nın "Vatan şairi" Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyaların yer aldığı Namık Kemal Evi, öğrenciler ve turistlerin beğenisini kazanıyor.

Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan Namık Kemal Evi, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, Namık Kemal Derneği, STK'lar, kamu kuruluşları, okullar, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle restore edildi.

Restorasyonun ardından 1993'te ziyarete açılan evde "Vatan şairi"nin eserleri, arşivi, kitapları, fotoğrafları ve çıkarmış olduğu gazetelerin yanı sıra evde, kentin tarihi ve kültürel eserleri de yer alıyor.

Her dönem yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olan ve ziyaretçilerini tarihe yolculuk yaptıran evi bu yıl 10 bin kişi ziyaret etti.

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine tarihi Tekirdağ evleri örnek alınarak yapılan ve eşyaların toplanmasına Tekirdağlıların katkı sunduğu ev, geçmişle bugün arasında da köprü görevi yaptığını söyledi.

Namık Kemal'in Tekirdağ'da doğmasının kendileri için büyük bir bahtiyarlık olduğunu aktaran Kurt, "Doğumunun 183'üncü yıl dönümünde bugün yine vatan şairini andık. Burada Namık Kemal'i gençlere, öğrencilere, halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 10 civarında şair ve yazar evi var. Mehmet Akif Ersoy'un Taceddin Dergahı, Tevfik Fikret'in Aşiyan'daki evinden sonra en çok bilinen gezilen birinin Namık Kemal Evi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kurt, Namık Kemal'in Tekirdağ'ın önemli bir değeri olduğunu ve adının kentte yaşatıldığını dile getirdi.

Namık Kemal Evi'nin Türkiye'de ve Balkanlar'da çok sayıda kişi tarafından tanınan bir yer olduğunu belirten Kurt, "Özellikle yaz aylarında evde binlerce ziyaretçi ağırlıyoruz. Öğrencilerin de çok ilgisi var. Özellikle Trakya, Kırklareli ve Namık Kemal Üniversitesi'nden öğrenciler ziyaret ediyor. Burada araştırmalar yapıyorlar. Zaman zaman bizim üniversitemizde tarih bölümü bazı derslerini burada yapıyor. Diğer okullardan da her yıl çok sayıda öğrenci evi gezmeye geliyor. 10 bin civarında ziyaretçi evimize geldi. Burası halkın gözdesi haline gelmiş bir ev." ifadelerini kullandı.