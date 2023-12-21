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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi çilek tarlasında yeni sezon hazırlıkları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:26
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediyesi çilek tarlasında yeni sezon hazırlıkları başladı.

        Belediye ekipleri çilek tarlasında bakım ve yenileme çalışması yaptı.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, bahçenin başta ilçe halkı olmak üzere çevre illerden de vatandaşların ilgisini çektiğini belirtti.

        Yeni sezon için çilek bahçesinde hazırlıklarına başladıklarını aktararak, "Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, dalından çilek toplayarak yeme ve satın alma imkanı bulduğu çilek tarlasını her sezon binlerce kişi ziyaret ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlanan burada, tarlasının önümüzdeki dönemde de ziyaretçi akınına uğramasını bekliyoruz." dedi.

        - Başkan Yüksel'den ziyaret

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene-Çorlu Havza Çiftlik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

        Yüksel, dernek üyeleriyle bir süre sohbet ederek, her zaman hemşeri dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını söyledi.

        Yüksel, derneklere imkan ve kanunlar çerçevesinde yardım etmeye gayret gösterdiklerini ifade ederek, ''Bölgemizdeki dernek ve STK'lara imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye ve onların taleplerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde açılışı gerçekleştirilen derneğinizle bundan sonraki dönemde güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        -Çorlu'da sokak hayvanlarına belediye sahip çıkıyor

        Çorlu Belediyesince toplanan sokak hayvanlarının bakımı geçici hayvan bakımevinde yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet ve Esentepe Mahallelerinde vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler üzerine ekipler çalışma yaptı.

        Ekipler tarafından toplanan küpeli ve küpesiz olarak yakalanan sokak hayvanları bakımevine götürüldü.

        Küpesiz olan köpeklerin kısırlaştırılma, aşılama ve işaretlemeleri gerçekleştirilirken, daha önceden işlemleri gerçekleşmiş köpekler sahiplendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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