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        Minibüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

        TEKİRDAĞ'da, yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü U.E.D ile yanındaki M.S., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:05
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        Minibüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ'da, yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü U.E.D ile yanındaki M.S., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Gazi Hasan Paşa Caddesi'nde meydana geldi. H.Ç.'nin kullandığı 59 J 0070 plakalı yolcu minibüsü sola dönüş sırasında, şeridinde ilerleyen U.E.D.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü U.E.D ile arkasındaki M.S., metrelerce sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Namık Kemal Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, minibüs sürücüsü H.Ç.'yi gözaltına alıp, soruşturma başlattı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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