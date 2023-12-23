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        Tekirdağ'da asayiş

        Marmaraereğlisi'nde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:46
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Marmaraereğlisi'nde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.G. ve M.E'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılar gözaltına alındı.

        -Muratlı'da uyuşturucu ele geçirildi

        Muratlı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnanlı Mahallesi'nde uygulama noktasında S.K ve E.A'yı durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        -Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

        Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde yol kontrol uygulamasında K.K'nın kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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