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        Türkiye şampiyonu Tekirdağlı yelkenciler, milli takımla yeni başarılara imza atmak istiyor

        Türkiye şampiyonu Tekirdağlı yelkenciler Kutsal Güneş Kurnaz ve İlayda Şen, milli takımda yer alıp yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:46
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        Türkiye şampiyonu Tekirdağlı yelkenciler, milli takımla yeni başarılara imza atmak istiyor
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        Türkiye şampiyonu Tekirdağlı yelkenciler Kutsal Güneş Kurnaz ve İlayda Şen, milli takımda yer alıp yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

        Kutsal Güneş Kurnaz ve İlayda Şen, 28 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak ILCA Yarışları'nda mücadele etti.

        Kutsal Güneş, ILCA 6 genel ve ILCA 6 gençler kategorilerinde birinci, İlayda ise ILCA 4 kızlar kategorisinde birinci, ILCA 4 genel kategorisinde de ikinci oldu.

        Tekirdağlı yelkenciler, gelecek hafta yine Marmaris'te yapılacak yarışlarda da birinci olup milli takımda yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

        Kutsal Güneş Kurnaz, AA muhabirine, Marmaris'teki yarışın kendisi için çok iyi geçtiğini söyledi.

        Yarışlar sonrası yeni müsabakalar için çalışmalara başladıklarını ifade eden Kutsal Güneş, "Yeni yarış için hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kulüp olarak milli takımdaki sporcu sayımızı artırmak istiyoruz. Son yarışta da güzel sonuçlar alacağız. Milli takımda yer alıp ülkemizi yurt dışında temsil ederek güzel derecelere imza atmak istiyorum." diye konuştu.

        İlayda Şen ise her zaman kürsüde olmak için mücadele ettiğini belirterek, "Yarışlar benim için güzel geçti. Diğer yarışta biraz daha iyisini yaparak milli takımda yer alıp ülkemi temsil etmek, yeni madalyalar kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de sporcularının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

        Yarışlarda kulüp olarak 7 sporcuyla mücadele ettiklerini aktaran Uzel, "Kutsal açık ara bir dereceyle birinci olarak kulübümüzden birinci sıradan milli takıma girebilecek sporcu oldu. İlayda Şen de aldığı birincilik ve ikincilikle rakiplerine göre milli takım için daha avantajlı. Önümüzdeki hafta yapılacak son yarışları da başarıyla tamamlayıp Kutsal ve İlayda'nın yanında 2 sporcuyu daha milli takıma kazandırıp milli takıma en fazla sporcu veren kulüp olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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