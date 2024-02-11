Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti'nin Tekirdağ mitinginde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'ı AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Göktaş, AK Parti'nin Tekirdağ'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, gelini olduğu Tekirdağ'a hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Seçim çalışmalarıyla beraber seçim heyecanının da başladığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"AK Parti belediyeciliği artık bir marka haline geldi. Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir. İşte görüyorsunuz, söz verildi, sahilimiz, Süleymanpaşa'mız çok güzel bir şekil aldı. Turistlerin geldiği, vatandaşın huzurla zaman geçirdiği bir yer oldu.

Büyüyle küçüğüyle, genciyle yaşlısıyla, çoluğuyla çocuğuyla herkes rahatlıkla şehirlerimizde, sahil kenarlarımızda güzel vakit geçirebiliyor. Tekirdağ gerçekten cazip bir hale gelecek önemli bir potansiyele sahip. İnşallah bu dönem Tekirdağ da AK Parti belediyeciliğiyle yani gerçek belediyecilikle buluşacak."

Göktaş, seçim sürecinde kapı kapı dolaşıp her gönüle gireceklerini, 31 Mart'a kadar sahada olacaklarını dile getirdi.

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ile kenti hak ettiği yere taşıyacaklarını ifade eden Göktaş, "Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de, Tekirdağ'da bunu başaracağına inanıyorum. İnşallah bizler de sizlerle beraber bu gururu hep beraber 1 Nisan'da yaşayacağız. İnşallah AK belediyecilikle Tekirdağ'ımız buluşacak." dedi.

Göktaş, sıfır ayrımcılıkla hizmetlerini sürdürdüklerini, aile değerlerini koruyan tedbirler aldıklarını belirtti.

Yerel yönetimlerde kadın ve genç sayısını artırdıklarını anlatan Göktaş, "Gençlerimizin yerel siyasete katılımlarını teşvik edecek, gençlerle iletişim mekanizmalarını güçlendireceğiz. Yaşlılarımız için sosyalleşme mekanları, vefahaneler kurarak yaşlılara duyarlı parklar ve sosyal tesisler oluşturmaya devam edeceğiz. Hak temelli, arz odaklı sosyal politikalar anlayışımızla sosyal yardımlarımızı sunmaya devam edeceğiz. Tekirdağ'ımıza bir huzurevi de kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.