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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:59
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        CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

        Yontar ve Soykök görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Soykök Müftülüğün çalışmaları ve projeleri hakkında Yontar'a bilgi verdi.

        Yontar da Soykök'e misafirperverliği için teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Ziyarette, CHP Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Volkan Nallar da yer aldı.

        - Uzunlar esnaf ziyaretinde bulundu

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uzunlar, Ortacami Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

        Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Uzunlar, planlanan çalışmaları anlattı.

        - AFAD gönüllüleri saha eğitimi aldı

        Malkara ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimi aldı.

        AFAD gönüllüsü vatandaşlara yönelik eğitimler sürüyor.

        Gönüllülere AFAD personelince kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı, lojistik deposunda çadır kurma eğitimi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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