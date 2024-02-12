Tekirdağ'da asayiş

Aramada 358 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 690 lira ele geçirildi, evde bulunan B.A. ve N.A. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Caddesi'ndeki bir evde arama yaptı.

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