Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da apartmanın 3'üncü katından düşen bebek öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, apartmanın 3. kat penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da apartmanın 3'üncü katından düşen bebek öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, apartmanın 3. kat penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        İki yaşındaki A.E.D. Fikir Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

        Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan A.E.D. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çanakkale'de göçmen faciası: En az 8 ölü
        Çanakkale'de göçmen faciası: En az 8 ölü
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        20 yıl önce 15 aylık Armağan'ı öldürmüştü! Cani babayla ilgili flaş gelişme!
        20 yıl önce 15 aylık Armağan'ı öldürmüştü! Cani babayla ilgili flaş gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'ın "ramazan çöreği" için coğrafi işaret başvurusu
        Tekirdağ'ın "ramazan çöreği" için coğrafi işaret başvurusu
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da 168 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 168 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da down sendromlu fotoğrafçı Madaslı dördüncü sergisini açacak
        Tekirdağ'da down sendromlu fotoğrafçı Madaslı dördüncü sergisini açacak
        Tekirdağ'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Tekirdağ'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa