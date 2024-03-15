Tekirdağ'da apartmanın 3'üncü katından düşen bebek öldü

Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan A.E.D. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

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