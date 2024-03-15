Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Şarköy ilçelerindeki belirlenen adreslerdeki aramalarda, 174 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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