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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:41
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Çorlu ve Şarköy ilçelerindeki belirlenen adreslerdeki aramalarda, 174 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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