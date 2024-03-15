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        Tekirdağ'da 168 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 168 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:08
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        Tekirdağ'da 168 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 168 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda, ilçede yaşayan C.Ş.A'nın ev ve iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 168 bin makaron, 123 kilogram tütün ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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