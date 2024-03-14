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        Tekirdağ'da asayiş

        Saray ilçesinde bir işletmede 152 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:57 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:17
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Saray ilçesinde bir işletmede 152 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir işletmede gümrük kaçağı puro satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler işletmede yaptığı aramada 152 gümrük kaçağı puro ele geçirdi.

        Olayla ilgili A.F.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği L.K'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

        - Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Muratlı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde M.K'nın kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 7 gram esrar ile 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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