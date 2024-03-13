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        Tekirdağ'da dolu yağdı

        TEKİRDAĞ'dakent merkezinde kısa süreli dolu yağışı, etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:55
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        Tekirdağ'da dolu yağdı
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        TEKİRDAĞ'dakent merkezinde kısa süreli dolu yağışı, etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara'nın batısı için sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptı. Bu uyarı sonrası Tekirdağ kent merkezinde dolu yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte, dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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