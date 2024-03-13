Tekirdağ'da dolu yağdı
TEKİRDAĞ'dakent merkezinde kısa süreli dolu yağışı, etkili oldu.
TEKİRDAĞ'dakent merkezinde kısa süreli dolu yağışı, etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara'nın batısı için sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptı. Bu uyarı sonrası Tekirdağ kent merkezinde dolu yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte, dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.
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