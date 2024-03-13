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        "57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

        Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü Çanakkale'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:50
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        "57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar
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        Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü Çanakkale'ye uğurlandı.

        57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi.

        Komite Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, törende, 57. Alay'ın anısını yaşatmak için yürüyüşlerine devam ettiklerini söyledi.

        57. Alay'ın gösterdiği büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Yıllardır yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Bu yıl Çanakkale yürüyüşümüzün 14'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. 57 arkadaşımızla yürüyüşümüz devam edecek. Çanakkale'de destan yazan bir alayın yolculuğunu sembolize ediyoruz. Şu an 14 ilden misafirlerimiz var. Bir kar topu olarak yola çıktık ve koca bir çığa dönüştük. Yürüdükçe Çanakkale'yi anlatıyoruz. Buradan bastonla da gitmeye çalışsak yürüyüşümüz hep devam edecek." dedi.

        Törenin ardından 57 kişilik yürüyüş komitesi Hükümet Caddesi'nden Malkara istikametine doğru yola çıktı.

        - Tarihe altın harfle yazıldılar

        Atatürk Araştırma Merkezinden derlenen bilgiye göre, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca karadan çıkmayı planlayan düşman birlikleri, bu eylemlerini 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden gerçekleştirmek için harekete geçti.

        19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi.

        Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan ve önemli oranda şehit veren 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

        Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor." sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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