Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Küresel ısınma sonucu Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliği taşımasının söz konusu olabileceğini belirterek, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel ısınma sonucu Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliği taşımasının söz konusu olabileceğini belirterek, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyledi.

        Eroğlu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.

        Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.

        Sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına işaret eden Eroğlu, şu bilgileri verdi:

        "Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu. Bu açıdan denizlerimiz ısınıyor, ısındığı için istilacı balıklar bizim denizlerimize doğru, daha güneydeki denizlerde olsun, Akdeniz'e, Karadeniz'e doğru yol almaya başladı. Mesela hamsi daha kuzeye gidiyor. Daha soğuk kesimlere doğru göç ediyor. Bunlar bizim biyolojik popülasyonlarımızın biyolojik zenginliklerimizin azalmasına, buradaki habitatların yok olmasına neden oluyor."

        Eroğlu, Türkiye'deki 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitkinin de küresel ısınmadan etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

        İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

        "İklim değişikliği özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli. Bununla ilgili tabii ki politikalar üretmek gerekiyor. Gelecekte sıcaklık artışı ne kadar olacak, yağış azalması ne kadar olacak veya artışı, ne kadar varsa bunların tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir kere mevcut durumu tespit etmemiz lazım.

        Buna bağlı olarak da geleceğe yönelik projeksiyonlar ortaya koymamız gerekiyor. Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyorsa, yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım. Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da önemli. Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Maganda, makas atarak ambulansın kaza yapmasına yol açtı!
        Maganda, makas atarak ambulansın kaza yapmasına yol açtı!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        "57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar
        "57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'dan asayiş
        Tekirdağ'dan asayiş