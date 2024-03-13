Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonlarda, 194 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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