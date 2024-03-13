Tekirdağ'dan Çanakkale'ye '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' başladı

ÇANAKKALE Savaşları’nda destan yazan 57’nci Alay anısına düzenlenen ‘57’nci Alay Vefa Yürüyüşü, Tekirdağ’dan 57 gönüllünün katılımıyla başladı.

Tekirdağ’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 57’nci Alay anısına 57 gönüllü Çanakkale’ye yürüyecek. Tarihi Tekirdağ Valiliği önünde toplanan 57 gönüllü, Hükümet Caddesi üzerinden 18 Mart’taki törenlere katılmak üzere yürüyüşe geçti.

57’nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, yürüyüşün ilk bölümünde protokol ile Tekirdağ’ın Köprübaşı mevkine kadar yürüdüklerini belirterek, “57 arkadaşımız sürekli yürüyüş alanında olacak. 1915 Çanakkale muharebelerinde gerçekten destan yazan bir alayın Çanakkale’den başlayan yolculuğunun aslında sembolize edilmiş halidir bu görmüş olduğunuz. 57’nci Alay’ın tüm ilçelerde örgütlendi ve Türkiye’de şu anda 14 ilden arkadaşlarımız misafirlerimiz var. Kayseri var, Ankara var, İstanbul var, Çanakkale var, İzmir var, Edirne var, Kırklareli var ve Tekirdağ var. Yani kar topu olarak yola çıktık, koca bir çığa dönüştük. Yürüdükçe anlatıyoruz, Çanakkale’yi anlatıyoruz ve Çanakkale’deki hurafeleri, masalları temizleme sevdasıydı bizimkisi araştırma grubumuzla yılın 365 günü Çanakkale’den kopmuyoruz. Çanakkale’yi anlatıyoruz, Çanakkale’de yatıyoruz, Çanakkale’de kalkıyoruz” dedi.