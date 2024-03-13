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        Tekirdağ'da tasavvuf musikisi konseri düzenlendi

        Tekirdağ'da tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:02 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:21
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        Tekirdağ'da tasavvuf musikisi konseri düzenlendi
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        Tekirdağ'da tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri sahne aldı.

        Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan koro "Canım Kurban Senin Yoluna", "Sevdim Seni Mabuduma", "Gel Gör Beni Aşk Neyledi", "Bülbül Kasidesi", "Sordum Sarı Çiçeğe", "Uyan Ey Gözlerim" ve "Demedim mi" eserlerini seslendirdi.

        Katılımcılar seslendirilen eserleri ilgiyle dinledi.

        Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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